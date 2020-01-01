Сергей Данилов В Губахе открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Губахе на горе Рудянский спой в рамках открытия 10-го по счету театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой»(12+) зрителям вновь представили «Балет на Закате». Об этом сообщают в краевом минкульте.

Артисты Пермского театра оперы и балета показали под открытым небом «Половецкие пляски» из второго действия оперы «Князь Игорь» Игоря Бородина, «Видение Розы», впервые поставленный Михаилом Фокиным для Русского балета Сергея Дягилева на музыку фон Вебера, и миниатюру «Умирающий лебедь».

Во втором акте организаторы приготовили для гостей «Польский бал» — последнюю на сегодняшний день балетную премьеру театра, хореографическую классику первой половины XХ века на музыку из второго акта оперы «Жизнь за царя» Глинки.

Фестиваль продолжится в следующее воскресенье, 3 июля. Здесь же, на горе, будет показана балет-сюита «TOLSTOY»(12+) театра «Балет Евгения Панфилова» по мотивам произведений Льва Толстого: «После бала», «Севастопольские рассказы», «Крейцерова соната», «Дьявол», «Записки сумасшедшего», «Хозяин и работник».

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