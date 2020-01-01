Единороссы Прикамья выдвинули списки на выборы и приступили к формированию программы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 26 июня прошёл второй этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия». На ней был выдвинут список кандидатов от партии на выборах в Законодательное Собрание и Пермскую городскую Думу. Прозвучали отчёты о работе за пять лет фракций «Единой России» в Законодательном Собрании и Пермской городской Думе, озвучен ряд муниципальных инициатив и поставлена задача начать подготовку программы реготделения на ближайшую пятилетку

В работе конференции принимали участие глава Перми Алексей Дёмкин, депутаты Госдумы от Прикамья, победители предварительного голосования партии, региональные координаторы и председатели общественных советов проектов партии «Единая Россия».

Делегаты конференции проголосовали за списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвёртого созыва по единому краевому избирательному округу и одномандатным округам, а также за аналогичные списки для выдвижения кандидатами в депутаты Пермской городской Думы седьмого созыва. Лидер краевых единороссов Вячеслав Григорьев подчеркнул, что в основе списков — результаты состоявшегося 24-30 мая предварительного голосования. «В списки вошли те кандидаты, которых поддержали сами избиратели», — отметил Вячеслав Григорьев.

Также Вячеслав Григорьев сообщил, что в эти дни по всей стране «Единая Россия» проводит большую отчётную кампанию, рассказывая о реализации предвыборной программы 2016 года.

Вячеслав Григорьев:

— Также в рамках партийных проектов мы отчитываемся о проделанной работе. Во всех районах Пермского края депутаты Госдумы, Законодательного Собрания, местного самоуправления рассказывают людям о том, что партия сделала за эти пять лет. «Единая Россия» делает это публично и несёт ответственность за результат. Одновременно мы начинаем подготовку программы регионального отделения партии «Единая Россия» на следующую пятилетку. Главным для нас будут наказы и пожелания самих жителей края. Поэтому одновременно с отчётами мы начинаем собирать предложения от людей во всех территориях Прикамья.

Вячеслав Григорьев подчеркнул, что в подходах к формированию программы отражается главный принцип партии — постоянное общение с людьми, исполнение их наказов, обратная связь. Именно в улучшении жизни людей состоит основная задача партии.

Тему подготовки к выборам продолжил депутат Госдумы, уполномоченный партии «Единая Россия» на избирательных кампаниях 2021 года в Пермском крае Игорь Сапко. В своём выступлении он напомнил, что прошедшее предварительное голосование стало самым масштабным из тех, которые проводила «Единая Россия». Более 11 млн избирателей — это более 10% от их общего числа в стране.

«Хочу сказать слова благодарности за слаженную и чёткую работу региональному оргкомитету по проведению предварительного голосования. В его состав вошли 17 человек, 9 из которых — это представители общественных организаций и СМИ. Региональный оргкомитет провел более 30 заседаний, на которых были приняты более 700 решений. Благодаря нашей общей конструктивной работе удалось сформировать сильную команду кандидатов, которые представят партию на выборах», — отметил Игорь Сапко.

Говоря об отчётной кампании, Игорь Сапко подчеркнул, что партия «Единая Россия» всегда открыта перед своими избирателями и готова к диалогу. «Мы показали людям итоги своей работы, глядя в глаза, рассказали об успехах и объяснили причины, по которым не смогли выполнить те или иные наказы. Это ещё раз подчёркивает нашу честность перед избирателями», — заявил парламентарий.

Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Пермского края Юрий Борисовец представил пятилетние итоги работы фракции, которая в течение этого времени внесла 464 законодательные инициативы. Они направлены на поддержку материнства, отцовства и детства, детей-сирот и ветеранов, развитие сельских территорий, газификацию, дорожное строительство, а также на поддержку людей во время пандемии коронавируса. Также депутаты от фракции принимали личное участие в работе партийного волонтёрского центра — доставляли лекарства в медучреждения, продукты врачам в «красных зонах», предоставляли транспорт для больниц.

Юрий Борисовец:

— В депутатской работе, законодательных инициативах фракция всегда отталкивалась от актуальных задач, стоящих перед краем. Серьёзный блок законов, связанных с поддержкой семей, материнства и детства, представителей старшего поколения, в полной мере отвечает трендам, заданным президентом страны. Социальная политика, поддержка людей, помощь тем, кто оказался в трудной ситуации сегодня, — в приоритете государственной политики, и мы работаем в том же направлении.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Пермской городской Думе Александр Филиппов также рассказал об итогах пятилетней работы. Он сообщил, что депутаты от фракции приняли ряд значимых для жителей норм. В частности, это выплата многодетным семьям компенсации в размере 250 тыс. руб. взамен земельного участка, выплата 1 млн руб. в случае рождения троих и более детей одновременно, поддержка талантливых школьников. Также депутаты работали над транспортной реформой в Перми, упорядочиванием градостроительной политики, развитием особо охраняемых природных территорий. Депутаты фракции провели более 1 тыс. личных приёмов, и 84% обращений граждан рассмотрены в их пользу.

Заместитель главы администрации Чердынского городского округа Надежда Кичигина озвучила муниципальные инициативы, успешно реализуемые в Чердынском городском округе. Первый — проект муниципального уровня «Нам со спортом по пути, ГТО ждет впереди!», его автором является депутат Думы Чердынского городского округа Татьяна Спирина. Одним из самых ярких мероприятий проекта стал фестиваль среди семейных команд, в нём приняли участие более 30 семей. Вторая муниципальная практика в округе — участие в краевом проекте «Марафон ГТО». В нём принимают участие всего 10 муниципальных образований Пермского края. Чердынский городской округ был выбран одним из победителей краевого проекта в связи с тем, что на территории муниципалитета ведётся активная реализация комплекса ГТО.

Также о своих интересных инициативах рассказали представители местных отделений партии «Единая Россия» Мотовилихинского района Перми и Губахинского городского округа.

В завершение работы конференции Вячеслав Григорьев назвал победителей конкурса общественно значимых проектов среди первичных отделений партии. Этот конкурс был объявлен президиумом Генсовета «Единой России», и 18 июня утверждены списки победителей. Шесть местных отделений получат финансирование на реализацию своих проектов в размере до 200 тыс. руб. Это местные отделения Сивинского, Кунгурского, Кудымкарского муниципальных округов, города Кудымкара, Суксунского и Осинского городских округов.

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