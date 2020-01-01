Елена Синица В Перми строительство общежития авиатехникума оценили в 349,8 млн руб. Начать работы планируется уже в августе 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский авиационный техникум им.А.Д.Швецова

Вконтакте

Краевые власти объявили конкурс по поиску подрядчика для строительства общежития для авиационного техникума имени А.Д. Швецова. Начальная (максимальная) цена контракта — 349,8 млн руб.

Объект должны построить на пересечении ул. Максима Горького, Екатерининской и Луначарского.





Это будет восьмиэтажное здание, в том числе с подвальным помещением. Общая площадь общежития — 7,514 кв. м.





Во время учёбы там сможет проживать 418 иногородних студентов.





Также в здании планируются помещения для организации питания, бытового самообслуживания, медицинского обслуживания и самообразования.





Согласно техническому заданию, подрядчик должен начать работы уже в августе 2021 года, а завершить — до конца июля 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.