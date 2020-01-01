Елена Синица
В Перми строительство общежития авиатехникума оценили в 349,8 млн руб.
Начать работы планируется уже в августе 2021 года
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Краевые власти объявили конкурс по поиску подрядчика для строительства общежития для авиационного техникума имени А.Д. Швецова. Начальная (максимальная) цена контракта — 349,8 млн руб.
Объект должны построить на пересечении ул. Максима Горького, Екатерининской и Луначарского.
Это будет восьмиэтажное здание, в том числе с подвальным помещением. Общая площадь общежития — 7,514 кв. м.
Во время учёбы там сможет проживать 418 иногородних студентов.
Также в здании планируются помещения для организации питания, бытового самообслуживания, медицинского обслуживания и самообразования.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен начать работы уже в августе 2021 года, а завершить — до конца июля 2022 года.
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