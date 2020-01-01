Елена Синица Пермяк подал в суд на AliExpress за ошибочное списание 109 тыс.руб. Продавец товара неправильно указал вес купленных перчаток Поделиться Поделиться Твитнуть

Житель Перми обратился в суд с иском к AliExpress о взыскании денежных средств, процентов за пользование денежными средствами, компенсации морального вреда и расходов на оплату юридических услуг. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

В сентябре 2019 года пермяк заказал на AliExpress резиновые перчатки стоимостью 125,71 руб. Однако с его кредитной карты списали 109 тыс.руб.





Затем он отказался от покупки и открыл спор с интернет-магазином.





Как выяснилось, продавец товара неправильно указал вес перчаток: вместо 75 г — 75 кг.





Полтора года в переписке истец требовал вернуть средства, но безуспешно.





Тем временем, у него образовалась кредитная задолженность перед банком с 15% годовых.





Судебное разбирательство назначено на 7 июля 2021 года.

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