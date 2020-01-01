Елена Синица Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 18 муниципалитетах края Большинство из них в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Как сообщают в Роспотребнадзоре, за прошедшие сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. В Перми заболел 101 человек, в Березниках — 12, в Кунгуре и Чайковском — 7.

По шесть случаев заражения зафиксировано в Губахе и Чернушинском городском округе. Ещё по четыре случая в Добрянском и Чусовском городских округах.





В Кизеле и Пермском муниципальном районе коронавирусом заболели три человека.





По два случая заражения зафиксировано в Кунгурском муниципальном районе, Юсьвинском муниципальном округе, Горнозаводском и Соликамском городских округах.





В Горнозаводском городском округе, а также Александровском, Куединском и Уинском муниципальных округах — по одному заболевшему.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.