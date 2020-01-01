Андрей Стрельцов «Парма» получила право участвовать в лиге чемпионов ФИБА Организаторы выдали разрешение пермскому клубу на участие в престижном европейском баскетбольном турнире Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Лига чемпионов ФИБА опубликовала список участников предстоящего сезона. Среди них два российских клуба, в том числе и пермская «Парма», сообщает телеграмм-канал «Перехват».

Всего за почетный трофей поборется 32 клуба, из которых 28 уже известны. Часть клубов должны будут провести квалификационные матчи. Среди этих 24 спортивных коллективов и находится пермская «Парма».

Квалификационный раунд начнется 13 сентября, регулярный чемпионат — 4 октября.

Вторая российская команда — «Нижний Новгород» — попала в турнир напрямую.

Баскетбольная Лига — европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа. Клубы получают право на участие в турнире на основе их выступлений в национальных лигах и кубковых соревнованиях, однако они необязательно должны быть победителями соответствующих соревнований.

Напомним, в прошлом сезоне ФИБА отказала в участии в этом турнире пермской команде.

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