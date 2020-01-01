Зрители вновь увидят «Балет на закате» Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В год десятилетнего юбилея театрального ландшафтного фестиваля «Тайны Горы Крестовой» зрители вновь увидят «Балет на Закате» (12+)— четыре постановки при поддержке Министерства культуры края представит Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского.

«Весь фестиваль начинался с нашим добрым партнёром — Пермским театром оперы и балета, — говорит председатель Оргкомитета Мария Коновалова. — Тогда, десять лет назад, инициатива шла из самого города Губаха. Далеко не каждый её житель может собраться с семьей на постановку в пермский театр. И тогда родилась идея: «Если вы не можете уехать в театр, тогда он приедет к вам!» Гора Крестовая была выбрана не просто так: это сакральное место, вокруг которого много легенд, шаманства и разных интересных историй. Это место силы всего региона. Рудянский спой Крестовой горы, прекрасный классический балет от прославленной пермской труппы и закатное солнце — все это вместе создало просто удивительный эффект».

26 июня в 21:00 Пермский балет покажет четыре одноактных постановки. Это всеми любимые «Половецкие пляски» из второго действия оперы «Князь Игорь» Бородина. Шедевр мирового балетного наследия «Видение Розы», впервые поставленный Михаилом Фокиным для Русского балета Сергея Дягилева на музыку фон Вебера. «Умирающий лебедь» — легендарная хореографическая миниатюра, поставленная Фокиным для великой балерины Анны Павловой на музыку Сен-Санса. Наконец, «Польский бал» — последняя на сегодняшний день балетная премьера театра, хореографическая классика первой половины XХ века на музыку из второго акта оперы «Жизнь за царя» Глинки.

Особенность фестиваля «Тайны горы Крестовой» в том, что это ландшафтный фестиваль, и спектакль, показанный здесь, дважды повторить невозможно: это всегда нечто новое и уникальное. Само восхождение на Рудянский спой — это тоже удивительная эмоция, которое проживает человек, приехавший на фестиваль.

«Мы понимаем, что люди соскучились по летним фестивалям, по сочетанию красоты природы и красоты театрального действа. Сегодняшние условия и ограничения диктуют свои правила, и от лица Оргкомитета фестиваля мы призываем зрителей с пониманием отнестись к существующим требованиям, — отмечает директор «Центра по реализации проектов» Елена Хаткевич. — Мы придумали интересную рассадку: открытый партер, где стулья будет расставлены очень комфортно, и все будет хорошо видно. Во время небольшого антракта будет интересная интерактивная программа, в которой каждый сможет принять участие».

Завершится вечер праздничным фейерверком в честь 80-летия Губахи — города, который создал фестиваль, ставший визитной карточкой Пермского края.

Напоминаем, что в связи с эпидемиологической ситуацией обязательно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или паспорт вакцинации, а также документ, удостоверяющий личность. Приобрести бесплатный билет можно на сайте teatrd.ru — вход только по билетам, их количество ограничено.



Тем зрителям, которые по каким-то причинам не смогут попасть на Рудянский спой, мы предлагаем присоединиться к одному из самых ярких фестивалей региона благодаря прямой телетрансляции, которая состоится на телеканале ВЕТТА 24 и в паблике Мой город Пермь. Начало в 20:50.

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