Елена Синица При устройстве на работу россияне в два раза чаще стали указывать в резюме факт прививки от COVID-19 С начала июня в Прикамье о прохождении вакцинации сообщили 110 соискателей Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 1 по 22 июня количество резюме с упоминанием о пройденной вакцинации от COVID-19 составило 10,4 тыс. Это в два раза больше, чем в мае и в пять раз больше,чем в начале года.Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

Согласно исследованию, в Пермском крае упоминают о сделанной прививке от коронавируса в своих резюме 110 соискателей.





В целом по стране, темп роста таких упоминаний с начала года составил 40%.





По мнению аналитиков hh.ru, свой статус вакцинированного соискатели указывают в качестве дополнительного преимущества.





В июне чаще всего информацию о вакцинации указывали соискатели в сферах продаж, туризма, строительства. Также такой пункт можно было встретить в резюме рабочего персонала.





Напротив, реже о сделанной прививке сообщают соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервисе.





Кроме этого, с начала года на 58% выросли упоминания работодателей с требованиями к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании.





В июне 2021 года число таких вакансий достигло почти 2 тыс., а в Пермском крае их 37.

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