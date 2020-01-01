За присвоение 1,5 млн руб. председатель пермского ТСЖ получила условный срок Также она заплатит штраф в 600 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

Решением Дзержинского районного суда Перми председатель ТСЖ «Ленина 69» признана виновной в присвоении денежных средств, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

Следствие установило, что с 2016 по 2019 годы подсудимая, оформляя фиктивные документы на благоустройство и озеленение территории ТСЖ, похитила более 1,5 млн руб. Деньги председатель тратила на личные нужды.

Виновная приговорена к четырём годам лишения свободы и четырём годам испытательного срока. На её имущество наложен арест. Также председателю назначен штраф в размере 600 тыс. руб.

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