В Прикамье растёт активность клещей С начала сезона от их укусов пострадало уже более 1,7 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье растёт клещевая активность, с начала сезона от их укусов пострадали 1744 человека, в том числе — 286 детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В результате проведённых исследований было выявлено 182 случая клещевого вирусного энцефалита, 3625 — иксодового клещевого боррелиоза, 286 — моноцитарного эрлихиоза человека, 211 — гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Зафиксировано четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и 38 — боррелиозом.

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