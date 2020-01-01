Пермский край вошел в число субъектов РФ, которым первым утвердили региональную опорную сеть автодорог Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках соглашения край и Агентство будут совместно формировать и реализовывать комплекс мер, направленных на развитие и приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети, а также обустройства объектов дорожного сервиса на территории Пермского края. Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и руководитель агентства Роман Новиков, сообщает сайт «Экспертный клуб».

По данным Минтранса Пермского края, на сегодня такие соглашения заключены Федеральным дорожным агентством с 11 субъектами РФ, которым ведомство согласовало перечень дорог, входящих в опорную сеть автодорог страны — региональную опорную сеть. Документ предполагает, что в течение четырех лет дороги, входящие в сеть, будут ремонтироваться в первоочередном порядке.



Документ предполагает установленные на каждый год целевые показатели, которых стороны должны достигать — доля дорог федерального, регионального и межмуниципального значения (входящих и не входящих в региональную опорную сеть), находящихся в нормативном состоянии. Так, к 2024 году федеральные дороги, проходящие через Пермский край, а также региональные трассы, включенные в опорную сеть, должны быть на 85% приведены к нормативу. Остальные краевые дороги должны быть приведены к нормативу на 54,3%.



Для достижения целевых показателей будет формироваться программа с перечнем работ, их стоимостью и сроками проведения. Формирование Программы дорожной деятельности будет включать текущий год, а также плановый трехлетний период с 2022 по 2024 годы. При этом каждые полгода программу будут актуализировать.



Отметим, в региональную опорную сеть автодорог вошли 37 участков трасс общей протяженностью 1913,4 км. К примеру, это Восточный обход г. Перми, трассы Пермь — Березники, Кудымкар — Гайны, Кунгур — Соликамск, Полазна — Чусовой, Кукуштан — Чайковский, Пермь — Усть-Качка и ряд других. Перечень был утвержден в начале июня, его защищал в Росавтодоре министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.



Отметим, в 2021 году размер Дорожного фонда Пермского края составляет более 18 млрд рублей. На эти средства в этом году запланированы строительство и реконструкция свыше 34,5 км автодорог, ремонт участков протяженностью более 800 км, в том числе 550 км — на дорогах, находящихся на содержании муниципалитетов.



Также в текущем году дороги будут приведены в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделено 2,4 млрд рублей. Будет отремонтировано более 107 км асфальта в Перми, Пермском муниципальном районе, а также в Добрянском и Краснокамском городских округах и на региональных трассах.

Анастасия Гилёва, президент Общественной организации «Счастье жить»:

— Плановые показатели и фактически реализуемые проекты радуют автомобилистов. Прекрасная новость об утверждении опорной сети автомобильных дорог Пермского края. С федеральным финансированием и контролем больше километров дорог станут безопаснее, комфортнее. А развитая сеть дорог станет отличным стимулом к развитию бизнеса в Пермском крае.

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