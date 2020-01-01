Андрей Стрельцов «Парма» подала заявку на участие в Лиге Чемпионов ФИБА в сезоне 2021-2022 годов Шансы у команды попасть в турнир — 50/50 Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский клуб «Парма» подал заявку на участие в Лиге Чемпионов ФИБА в сезоне 2021-2022 годов. Как пишет телеграмм канал «Перехват», кроме пермяков, на участие заявились «Нижний Новгород» и «Автодор».

Специалисты оценивают шансы «Пармы» на участие в турнире как 50/50. По спортивному принципу напрямую « Парма» не может претендовать на игру в Лиге Чемпионов ФИБА, но есть нюансы.

Формально по итогам чемпионата пермская команда заняла восьмое место в чемпионате Лиги ВТБ, но «Зедена Гура» (6) представляет Польшу, а «Химок» (7), с большой долей вероятности, не будет вообще как клуба в этом сезоне. Так что при высоком рейтинге российской лиги «Парму» могут взять в престижный евротурнир.

Ожидается, что решение штаб-квартира ФИБА примет до 26 июня.

Напомним, в прошлом сезоне «Парма» выступала в Кубке ФИБА, где дошла до «Финала четырех», но уступила в нём в двух матчах и заняла четвертое место.





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