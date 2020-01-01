Выдвижение кандидатов в Заксобрание закончится 22 июля Агитация начнётся с 21 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевая избирательная комиссия утвердила план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного собрания региона. Об этом она сообщает в официальном телеграм-канале.

Подать документы на выдвижение можно с 22 июня до 23:59:59 22 июля, на регистрацию — с 5 июля до 18:00 4 августа. Последний срок регистрации кандидатов — 13 августа.

Агитации в СМИ продлится с 21 августа по 23:59:59 16 сентября 2021 года.

Голосование будет проходить в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября.

Напомним, в единый день голосования, который растянулся на три, в Пермском крае будут выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания, а также депутатов представительных органов Перми, Соликамского ГО, Кудымкара и Большой Сосновы.

Кроме того, избирком утвердил количество подписей в поддержку выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным на выборах депутатов Госдумы, которые подлежат обязательной и дополнительной проверке (порядка 3,1 тыс. по обязательной и 2,3 тыс. при дополнительной). А также определил число подписей, которые необходимо собрать избирательным объединениям для регистрации списка кандидатов.

«Это 0,5% от числа избирателей региона или 9950 (максимально можно сдать 10945) подписей. Из них проверке подлежит 1990. По одномандатным избирательным округам число подписей также зависит от числа избирателей в округе, и колеблется от 2570 в 28 округе до 1338 в 30-м», — сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Помимо этого, утверждены образцы заполнения подписных листов кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края.

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