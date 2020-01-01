Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 25 по 27 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

25 июня с 04:40 до 26 июня, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Тоска» (16+) в постеновке Мет. Патриша Рассетт исполняет роль темпераментной дивы Тоски в самой знаменитой опере Пуччини, поставленной швейцарцем Люком Бонди. Роберто Аланья поет возлюбленного Тоски, художника Каварадосси, а Георгий Гагнидзе — безжалостного развратного Скарпиа. Риккардо Фрицца дирижирует пуччиниевской душераздирающей историей о политике, похоти и убийстве.

25 и 26 июня в 12:00 на Заводе Шпагина пройдёт экофест «Живое всё» (0+). Фестиваль объединит первых лиц города, экспертов-экологов, волонтёров и всех, кто неравнодушен к теме бережного отношения к природе. Участников ждут лекции, мастер-классы, квесты и конкурсы. Также на фестивале будут представлены результаты проекта «Зеленое кольцо», реализуемое в рамках подготовки к 300-летию Перми.

Марина Дмитриева

Пермский академический театр оперы и балета

25 и 26 июня в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на премьеру оперы «Иоланта» (16+). Работая над спектаклем, постановщики стремились создать на сцене пространство, акустика которого позволила бы расслышать подлинное содержание музыки Чайковского. Этот шедевр позднего музыкального романтизма — прощание композитора с XIX веком, одновременно пропитанное тревожным предощущением нового времени.

25 и 26 июня в 19:00 на сцене Дворца культуры им. Солдатова Театр им. Евгения Вахтангова покажет спектакль «Евгений Онегин» (16+) — одну из самых знаменитых постановок «вахтанговцев» последних лет, лауреата «Золотой маски», «Хрустальной Турандот» и множества других театральных премий, российских и международных. В главных ролях заняты Алексей Гуськов, Леонид Бичевин, Людмила Максакова, Евгения Крегжде, Ирина Купченко и Юрий Шлыков.

До 26 июня Лозаннская опера выложила запись постановки Милеля Фо по оперетте Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» (16+), дирижёр Пьер Дюмуссо.

До 26 июня Нидерландская Opera Zuid открыла доступ к трансляции оперы «Человеческий голос и испанский час» (16+) на музыку Франсиса Пуленка и Мориса Равеля в постановке Беатрис Ляшоссе, дирижёр Карел Дезер.

26 июня с 04:40 до 27 июня, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Турандот» (16+). Один из самых знаменитых спектаклей Франко Дзеффирелли вновь на киноэкранах. Великолепное зрелище, воссоздающее дух первой постановки оперы, преподносит мелодраму о любви жестокой принцессы с размахом, достойным Великой Китайской стены.

26 июня в 11:00 музей современного искусства PERMM приглашает на экскурсию в долины малых рек (6+). Окна музея выходят на долину реки и еврейский участок старейшего в Перми Егошихинского кладбища. Экскурсия проходит по комфортным тропам, на максимально открытой местности.

26 июня в 15:00 и 18:00 на сцене Пермского академического Театра-Театра в рамках гастролей Новоуральского Театра музыки, драмы и комедии зрители увидят спектакль «Серебряное копытце» (0+) по сказам Павла Бажова. Спектакль — восьмикратный номинант Национальной премии «Золотая Маска», номинант Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин», дипломант фестиваля «Браво!», финалист Всероссийского III Большого детского фестиваля. «Серебряное копытце» — уютный, добрый спектакль для всей семьи, который называют «вещью ручной работы»: в нем акапельно звучит русская народная музыка, а истории деда Коковани про Полоза с человеческим лицом, про Огневушку-Поскакушку и, конечно, про волшебного козлика рождаются на глазах у зрителей из снежных одеял и теней, старинных прибауток и заигрышей.

26 июня в 21:00 на горе Крестовая состоится открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой» (0+). В этом году фестиваль юбилейный — и программа необычная: планируется сразу два больших вечера на Горе Крестовой. Так, 26 июня фестиваль откроет Пермский академический театр оперы и балета показом своих знаменитых балетов «Половецкие пляски», «Видение розы», «Умирающий лебедь». Завершит программу «Польский бал».

26 июня в 22:00 в Кунгуре пройдёт открытие XIX Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка-2021» (0+).

До 27 июня проект Arte Concert транслирует концерт Berlin Live: Mogwai (16+).

27 июня с 04:40 до 28 июня, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Билли Бадд» (16+). В этой блестящей постановке драматической оперы Бриттена баритон Дуэйн Крофт поёт заглавную партию прекрасного юного моряка, чья доброта и невинность становятся причиной его гибели. Великий Джеймс Моррис исполняет роль Клэггарта, каптенармуса корабля «Неустрашимый», ложно обвинившего Билли в подстрекательстве к мятежу. Филипп Лэнгридж поёт капитана Вира, честного командира, который знает, что Билли невиновен, но всё равно не может его спасти. За дирижёрским пультом — Стюарт Бедфорд, часто сотрудничавший с Бриттеном в последние годы его жизни.

27 июня в 10:30 и 11:00 Пермская филармония в рамках проекта «В путь — с филармонией» на площади перед вокзалом «Пермь-II» проведёт уличный концерт (0+), посвященный Дню молодежи России. На импровизированной сцене — юные музыканты, лауреаты конкурсного отбора благотворительного фонда «Новые имена» и краевого конкурса «Русская фантазия».

27 июня в 14:00 музей современного искусства PERMM приглашает гостей Дягилевского фестиваля на паблик-арт экскурсию (6+). Организаторы предлагают вспомнить десятилетие уличного искусства в Перми, имена ключевых пермских и российских уличных авторов и прогуляться по символам современной Перми.

27 июня в 15:00 и 18:00 на сцене Пермского академического Театра-Театра в рамках гастролей Новоуральского Театра музыки, драмы и комедии зрители увидят мюзикл «Книга джунглей» (12+). Это собственный спектакль-мюзикл Новоуральского театра, который придумывала целая команда молодых авторов: либретто по мотивам произведений Редьярда Киплинга написал Евгений Гаглоев, один из самых популярных российских писателей в жанре фэнтези для подростков; композитором выступил дирижер ТМДК Кирилл Бузмаков, режиссером — Константин Яковлев (Барнаул), который в союзе с художниками Иваном Мальгиным и Еленой Чирковой создал на сцене атмосферу настоящих джунглей.

27 июня в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут балет «Собор Парижской Богоматери» (12+) в постановке Ролана Пети — это грандиозная балетная фреска по мотивам одноименного романа Виктора Гюго. История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории — звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго.

27 июня в 19:00 на сцене Дворца культуры им. Солдатова Театр им. Евгения Вахтангова покажет спектакль «Фальшивая нота» (16+) — французский детектив и философский диалог в то же самое время. Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов сходятся в блистательном актёрском поединке, играя роли преступника и обвинителя, палача и жертвы, по мере развития сюжета то и дело меняясь местами.

До 30 июня в Краевой библиотеке им. Горького проходит выставка «22 июня — день начала Великой Отечественной войны» (0+). На ней представлены книги, очерки, воспоминания, документы времен войны, фотоальбомы и фотодокументы о начале войны и военных действиях 1941 года.

До 30 июня в Краевой библиотеке им. Горького проходит выставка картин изостудии «Магия цвета» «Страна детства» (0+). На ней представлены портреты, пейзажи, натюрморты, вдохновлением для которых послужили места, книги, фантазии взрослого, вспоминающего себя ребёнком.

До 1 июля Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку к юбилею Виссариона Белинского «Под руку с писательством» (12+).

До 3 июля Пермский Дом актёра приглашает на выставку Ирины Пьянковой «Мама. Матвей» (6+). Она о том, как много связано у каждого человека со словом «мама», и как сильно привязана каждая мать к своему ребенку. Выставка ведет в мир, где есть бескорыстная любовь, тепло маминых рук и запах манной каши.

До 5 июля на сайте Фестиваля в Экс-ан-Провансе доступна запись оперы Джакомо Пуччини «Тоска» (16+) в режиссуре Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони.

До 6 июля проект Arte Concert транслирует мировое онлайн-турне «Бетховен — Европейское турне. Девять симфоний, девять городов» (6+), приуроченное к 250-летию со дня рождения композитора. MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса представляет в Дельфах свою интерпретацию Седьмой симфонии в сопровождении танцевального перформанса труппы Саши Вальц.

До 8 июля оперный фестиваль в Мачерате выложил видеозапись оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» (12+) в постановке Грэма Вика, дирижёр Даниэль Коэн.

До 8 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений пермских художников арт-группы «КУБ» и Юрия Лапшина «Обратная сторона Луны» (0+). Толчком к созданию выставки альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Авторы проекта предлагают зрителю совершить вместе с ними фантастическое путешествие в мир пластических идей.

До 10 июля проект Arte Concert транслирует концерт группы Black Rebel Motorcycle Club (18+).

До 11 июля галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Валерия Будякова «Бег по солнечной стороне» (0+).

До 16 июля Шведская королевская опера открыла доступ к оратории финского композитора Кайи Саариахо «Страсти по Симоне» (12+) на либретто Амина Маалуфа о жизни и мыслях философа и мистика Симоны Вейль. Дирижёр — Кристиан Карлсен. Исполнительница — меццо-сопрано Анне Софи фон Оттер.

До 18 июля Центральный выставочный зал приглашает на выставку «Моё советское детство» (0+).

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Архипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (12 +).

До 21 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений Данила Куликова «Вдохновенный воздух» (0+). На выставке представлены живописные работы, выполненные с 2016 по 2021 годы в Перми и на Сицилии.

До 21 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений Геннадия Сорокина «Магия линии. Три в одном» (0+). В экспозиции будут представлены пейзажные виды Урала и Европы, портреты и декоративные работы. Это 30-я персональная выставка автора.

До 8 августа Пермская художественная галерея в рамках Международного Дягилевского фестиваля приглашает на выставку «Столпы русского авангарда. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав Колейчук» (16+).

До 14 августа портал OperaVision покажет запись оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) в постановке Грэма Вика. Дирижер — Алпеш Чаухан.

До 19 августа Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (16+) в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович, дирижёр Джонатан Нотт.

До 24 августа Хореографическая труппа (LA)HORDE и Национальный балет Марселя выложили видеозапись постановки «Эхо с Джехни Бет» (16+), созданную совместно с исполнителем электронной музыки Rone.

До 27 августа Норрландская опера показывает спектакль Дэна Турдена «Любовь & политика» (16+), сочетающий в себе четыре оперы Джузеппе Верди по пьесам Фридриха Шиллера — «Дон Карлос», «Разбойники», «Луиза Миллер» и «Жанна Д’Арк». Дирижёр Вилле Матвеев.

До 31 августа Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 13 сентября Ирландская национальная опера показывает digital-проект «20 кадров оперы» (16+) — 20 короткометражных опер, созданные в течение 6 месяцев 160-ю оперными артистами. В состав проекта вошли «Миссис Штрейхер» — письма Бетховена Нанетте Штрейхер в постановке Джеральда Барри на собственную музыку; «Разрыв» Эны Бреннан в режиссуре Джо Манган; «Зелёный цвет» в постановке Хью О’Коннора по тексту Марка Бойла на музыку Роберта Коулмана; «Терпеливая женщина» Мюрэнн Ахерн И Луиса Ловетта на музыку Конора Линехана. Они исполняются на английском языке с субтитрами на английском, немецком и французском.

До 15 сентября в Доме Мешкова проходит выставка «Почётный гражданин всея Русской земли» (6+). На выставке впервые экспонируются фотоматериалы научных экспедиций, подлинные фотографии и документы Николая Мешкова из фондов музеев

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Выставка представляет произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября проект Arte Concert транслирует первый европейский концерт Рэя Чарльза Ray Charles: Live in France 1961 (16+).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Неземная красота» (0+). Интерактивная выставка для детей, которая представит икону и храмовую скульптуру, в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 21 декабря Рейнская национальная опера выложила видеозапись хореографической постановки «Танцуя Моцарта в XXI веке» (16+), в программу которой вошли работы Рубена Жуияра «Amadé» и Марвика Шмитта «Ganglow».

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно Берлинер Ансамбль на своем сайте показывает «Изгнание/Бекстейдж» (16+) — веб-сериал о первой фазе репетиций спектакля по тексту Лиона Фейхтвангера в режиссуре Люка Персеваля.

Ежедневно Миланский «Пикколо-театро» транслирует запись документального фильма «Мастер-класс с Лукой Ронкони» (16+) о творческом методе режиссера. В нем также можно увидеть Анатолия Васильева. Запись доступна на итальянском языке.

Ежедневно Гоголь-центр показывает запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» (16+). Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Ежедневно на официальном YouTube-канале Новой Голландии можно увидеть лекцию Ники Пархомовской «Альтернативные формы мирового театра» (16+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Дракон» (16+) МХТ имени Чехова. Последний спектакль Олега Табакова — бенефис мэтра по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть балет «Опаловая петля» (16+) Триши Браун. Лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

Ежедневно можно увидеть спектакля Александринского театра «Суд над Раскольниковым» (16+) по пьесе Саши Филипенко в постановке Антона Оконешникова.

Ежедневно Театральный фонд Эмилии-Романьи на своем официальном канале в Vimeo показывает запись спектакля Риккардо Фрати «Дегенерации» (16+) по тексту Надии Террановой.

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