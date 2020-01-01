Нефтяники выпустят почти 90 тысяч мальков стерляди в водоёмы Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение лета предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выпустит в акваторию Камского и Воткинского водохранилищ почти 90 тысяч мальков стерляди. Это традиционное экологическое событие для пермских нефтедобытчиков, за последние три года они выпустили около миллиона мальков щуки, судака и стерляди, сообщают в пресс-службе компании.

Зарыбление проводится в два этапа. На этой неделе июня нефтяники выпустили 40 тыс. мальков стерляди, еще 49 тыс. отправят в свободное плавание в конце летнего сезона. Водоемы и конкретные места для выпуска рыбы определяют специалисты Пермского филиала всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Они подбирают водные объекты с оптимальными условиями для размножения и восстановления численности популяции.

«Мы помогаем в воспроизводстве водных биоресурсов, эта задача давно стала одним из наших экологических приоритетов. Стерлядь занесена в Красную Книгу России, и уже второй год мы сконцентрировались на выпуске именно этого наиболее уязвимого вида», — рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

В целом же затраты ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ на реализацию природоохранных мероприятий за последние три года составляют более 14 млрд рублей. За этот период на предприятии реализован ряд инвестиционных проектов, минимизирующих воздействие на окружающую среду. Вместе с модернизацией производства ежегодно проводятся и социальные эко-события. Так, в этом году вновь будет организована работа волонтёров на источнике Трифона Вятского в Нижних Муллах, в территориях края стартовали акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию», «Город нефтяников — город цветов». Помимо этого, нефтяники присоединились ко всероссийской акции «Чистые берега». При их поддержке очищена и благоустроена долина реки Егошихи в самом центре Перми, а в Куеде работники нефтедобывающего предприятия вместе с местными школьниками начали благоустройство набережной.

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