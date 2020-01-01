Мария Сыропятова Омской компании за рекламу помощи в уклонении от воинского призыва грозит штраф Рассмотрение дела в УФАС по Пермскому краю назначено на 9 июля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС возбудило дело о нарушении Закона о рекламе в отношении ООО «Медицинско-правовая компания» (Омск). Организация предлагает услуги по освобождению призывников от службы в армии. Рекламное объявление «ПризываНет» появилось на остановке общественного транспорта на перекрёстке ул. 25 Октября и ул. Революции. Жалоба на действия компании поступило в УФАС от администрации Перми и краевого министерства территориальной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Военный билет оформляет и выдает только военный комиссариат, — отмечает начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС Мария Герасимова. — Действующее законодательство запрещает каким-либо другим организациям участвовать в процедуре оформления и выдачи военных билетов гражданам Российской Федерации». В антимонопольном ведомстве поясняют, что «уклонение от исполнения воинской обязанности является правонарушением и влечет административную и уголовную ответственность».

В УФАС возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 ч. 4 ст. 5 Закона о рекламе. В случае если омские рекламщики будут признаны виновными, то компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Рассмотрение дела назначено на 9 июля 2021 года.

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