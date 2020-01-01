Елена Синица В 2021-2022 году детские сады Перми будут посещать свыше 69 тыс.детей Из них 1435 получит четырёхчасовую услугу дошкольного образования Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми завершилось комплектование детских садов на следующий учебный год. Об этом сообщает городская администрация.

Места в детских садах получило более 16 тыс.детей. Все дети от трёх лет обеспечены местами в детском саду.





Также сообщается, что в 2021-2022 учебном году детские сады Перми будут посещать 69 149 детей. Из них 1435 получат четырёхчасовую услугу дошкольного образования.





Как отмечает начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева сейчас сложная ситуация складывается с местами в ясельных группах.





Эта проблема коснулась Дзержинского района, микрорайонов Вышка, Водники, Судозавод, Гайва, Нагорный и центральной части города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.