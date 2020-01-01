COVID-19: новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах региона Наибольшее количество заболевших — в Перми, Чайковском и Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки в Перми выявлено 63 новых случая инфицирования коронавирусом, в Чайковском — 14, в Березниках — 13.

10 заболевших зафиксировано в Соликамском городском округе, восемь — в Пермском муниципальном районе, шесть — в Уинском муниципальном округе.

В Кунгурском муниципальном районе, Октябрьском и Суксунском городских округах — по пятеро заболевших, в Осинском городском округе — трое, в Кишертском муниципальном округе и Чернушинском городском округе — по два новых случая.

По одному заразившемуся — в Еловском муниципальном округе, ЗАТО «Звёздный», Кунгуре, Добрянском, Красновишерском, Чердынском и Чусовском городских округах.

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