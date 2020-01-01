Власти Перми расширяют возможность получения льготы многодетными семьями
На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты расширили возможности получения выплаты многодетными семьями взамен земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Напомним, что средства выплаты можно направить на улучшение жилищных условий, уплату первоначального взноса, погашение ипотечного кредита. Изменения исключают необходимость оформлении недвижимости в общую собственность членов семьи, так как одинокие матери, отцы, вдовы или вдовцы, оформившие кредитный договор или договор купли-продажи в собственность одного совершеннолетнего члена семьи, не могли воспользоваться выплатой.
«Размер денежной выплаты составляет 250 тысяч рублей для семьи. Я думаю, что мы существенно расширили перечень семей, которые могут претендовать на денежную выплату», — отметил депутат Василий Кузнецов.
«Ещё одна возможность — это уплата ипотечных процентов по кредиту, у многодетных семьей появилась возможность получения такой единовременной денежной выплаты, если договор заключен на одно физическое лицо»,- прокомментировал депутат Олег Бурдин.
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