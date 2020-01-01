Власти Перми расширяют возможность получения льготы многодетными семьями Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты расширили возможности получения выплаты многодетными семьями взамен земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Напомним, что средства выплаты можно направить на улучшение жилищных условий, уплату первоначального взноса, погашение ипотечного кредита. Изменения исключают необходимость оформлении недвижимости в общую собственность членов семьи, так как одинокие матери, отцы, вдовы или вдовцы, оформившие кредитный договор или договор купли-продажи в собственность одного совершеннолетнего члена семьи, не могли воспользоваться выплатой.

«Размер денежной выплаты составляет 250 тысяч рублей для семьи. Я думаю, что мы существенно расширили перечень семей, которые могут претендовать на денежную выплату», — отметил депутат Василий Кузнецов.

«Ещё одна возможность — это уплата ипотечных процентов по кредиту, у многодетных семьей появилась возможность получения такой единовременной денежной выплаты, если договор заключен на одно физическое лицо»,- прокомментировал депутат Олег Бурдин.

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