Елена Синица За сутки в Прикамье зарегистрировано 143 новых случая заражения COVID-19 Выздоровели 107 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом. Из новых заболевших 32 человека лечатся в больницах, а 111 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых заболевших 44 пациента мужского пола, 99 — женского. Также среди заражённых восемь детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 29 человек,от 30 до 49 лет — 40 человек, 38 в возрастной категории «50-64» и 28 человек старше 65 лет.





В больницах сейчас находятся 897 человек. Из них 41 человек подключён к аппаратам ИВЛ.





Общее число инфицированных в крае достигло 59 935 человек.





За эти же сутки выздоровело 107 человек, умерло — десять.

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