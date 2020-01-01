Почти треть коррупционных нарушений в Прикамье выявляется в здравоохранении На втором месте — образование Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае примерно 30% выявленных коррупционных нарушений, связанных со взяточничеством или посредничеством при даче взяток, выявлено в сфере здравоохранения. Об этом на заседании краевой антикоррупционной комиссии сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Пермскому краю Александр Журахов.

По его мнению, высокий уровень преступности обусловлен тем, что сотрудники медорганизаций задействованы в выдачи различных справок населению (больничных листов, справок на оружие или для получения водительских прав), и в этом есть возможности для злоупотреблений.

«В трех городах Пермского края в отношении лиц, подозреваемых в таких нарушениях, расследуются уголовные дела, — рассказал представитель МВД. — В настоящее время установлено более 80 фактов выдачи таких документов за взятки».

На втором месте по числу коррупционных нарушений находится сфера образования. По словам Журахова, фиксируются случаи, когда в вузах преподаватели ставят зачеты и оценки на экзаменах за взятки.

«Всего установлено более 30 фактов получения взяток. В Перми возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из вузов», — отметил руководитель управления.

Журахов также заявил, что в число самых коррумпированных отраслей входит и лесопромышленный комплекс, где сотрудники полиции выявляют факты незаконных рубок.





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