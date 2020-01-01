Торги по продаже федерального пакета акций издательства «Звезда» перенесены на 6 июля Ранее аукцион планировалось провести 29 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Издательский комплекс Звезда

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Российский аукционный дом (РАД) сообщил о переносе даты торгов АО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» с 29 июня на 6 июля 2021 года. Начальная цена — 308,8 млн руб.

Сейчас в собственности АО находится два имущественных комплекса в Перми. Первый — на ул. Дружбы, 34, площадью 28,4 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 1,9 га. И второй — на ул. Бригадирской, 12, площадью 15,9 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 3,6 га.

По данным бухгалтерской отчётности, выручка АО ИПК «Звезда» по итогам прошлого года составила 100,7 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до конца дня 28 июня. Дата определения участников — 2 июля.





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