Соглашение между краевым правительством и «МегаФоном» будет способствовать развитию цифровой экономики Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Правительство Прикамья и ПАО «МегаФон» подписали соглашение о сотрудничестве на период до 2026 года. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Положения подписанного документа предусматривают совместную реализацию проектов по развитию цифровых сервисов и телеком-инфраструктуры в рамках федеральной национальной программы «Цифровая экономика».

В частности, соглашение предусматривает цикл мероприятий, направленных на рост скорости доступа пользователей к электронным государственным и муниципальным услугам. Запланированы проекты по развитию цифровых продуктов в сфере промышленности, туризма и городской инфраструктуры. Кроме того, стороны договорились о своместной работе над увеличением доступности сетей стандартов UMTS и LTE (3G и 4G).

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, соглашение с ПАО «МегаФон» по развитию телеком-инфраструктуры и внедрению инновационных проектов позволит решить важные социально-экономические задачи региона и усилить цифровизацию промышленных предприятий.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Но приоритетом для нас остается обеспечение населения сотовой связью, привлечение дополнительных инвестиций, и как следствие, повышение качества жизни населения. С помощью онлайн-технологий мы также сможем увеличить удовлетворенность жителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

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