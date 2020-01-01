Благодаря нацпроекту в Кунгурском городском округе благоустроят девять общественных территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Кунгурском городском округе началось благоустройство девяти общественных и 20 дворовых территорий. Об этом сообщают на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Зоны отдыха, работы по благоустройству которых уже стартовали, были выбраны самими жителями, а объём работ во дворах определяли собственники.

Отметим, что ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что комфортные условия проживания необходимо обеспечивать всем жителям региона, вне зависимости от удаленности населенного пункта от краевой столицы.

Так, в селе Кыласово подрядная организация приступила к обустройству спортивной площадки на берегу реки Бабка «У белых камней». Преображаются общественные пространства вблизи домов культуры в поселках Шадейка и Ергач. Будет также обустроена новая спортивная площадка в селе Калинино, обновлена пешеходная лестница на ул. Советской в Кунгуре, завершено благоустройство на площади ДК «Встреча» в селе Ленск, а также приведены в порядок общественные пространства в сёлах Моховое,Плеханово и посёлке Комсомольский.

Всего на благоустройство мест отдыха и дворов Кунгурского городского округа предусмотрено более 52,5 млн руб. из федерального, регионального и местного бюджетов.

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