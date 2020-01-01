Путь постоянного развития Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

В структуре «Метафракс Групп» планируется создать корпоративный центр — управляющую компанию. Решение об этом принято по итогам диагностики текущей модели управления и разработки целевой модели управления группой компаний. К данной работе была привлечена компания «Ernst&Young» (EY) — признанный международный лидер в области развития операционных моделей управления крупных промышленных компаний, сообщают в компании.

В 2020-2021 годах с участием экспертов EY в онлайн-формате было проведено более 150 интервью и рабочих встреч с руководителями компаний «Метафракс Групп», их заместителями и начальниками структурных подразделений. Материалы с результатами диагностики также были обсуждены с менеджментом компаний группы, проведены две стратегических сессии. По итогам большой совместной работы была определена проблематика текущей модели управления и сформулированы рекомендации по её совершенствованию.

Результаты анализа подтверждают, что последнее десятилетие ознаменовалось для «Метафракс Групп» существенным расширением бизнеса. В частности, приобретены новые активы — компания DyneaAustria и KremsChemieChemicalServices (KCCS). Созданы Инженерно-технологический центр «Метафракс» и совместное предприятие SamyangMeta, занимающееся торговлей химической продукции на рынке Юго — Восточной Азии. Наращивает объемы бизнеса швейцарский Metafrax Trading International (MFTI). Введен в эксплуатацию ряд новых, современных производств на площадках «Метафракса» и «Метадинеа», в завершающей стадии — масштабныйинвестиционный проект по строительству комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ). Только за последние пять лет рост бизнеса «Метафракс Групп» составил около 76 процентов.

По мнению экспертов, группа компаний успешно справилась с «большим рывком», достигнуты впечатляющие финансовые результаты, однако по итогам проведенного анализа обозначилось и несколько проблемных областей. В частности, фиксируется нечеткое разграничение полномочий по ряду процессов между предприятиями группы, выявлена необходимость разработки, унификации и официального утверждения части регламентных документов.

Ключевыми вызовами для дальнейшего развития «Метафракс Групп» становится усложнение структуры Группы и успешное решение амбициозных задач по завершению проекта возведения комплекса АКМ, наращиванию мощностей по производству смол на всех производственных площадках, строительству установки параформальдегида и реализации других перспективных, высокомаржинальных проектов. Необходимо также учитывать внешние условия, в частности, пандемию COVID-19, волатильность цен на мировом рынке метанола и задачи по выводу на российский и международные рынки новых продуктов компаний группы.

Для эффективного ответа на данные вызовы по итогам широкого обсуждения было принято совместное решение о формировании корпоративного центра. Наличие такой структуры у крупной группы компаний — общепризнанная мировая практика, именно по такому пути развития пошли ведущие компании химической и смежных отраслей.

— Принятое после всестороннего обсуждения решение о создании управляющей компании считаем оправданным и своевременным. Среди различных вариантов структурирования «Метафракс Групп» была выбрана модель операционного холдинга, при котором управляющей компании отводится функция стратегического контроля и оперативной координации,а за операционную деятельность отвечают предприятия, сгруппированные в дивизионы,— рассказала Валентина Федосеева, партнер компании EY и руководитель проекта со стороны консультантов.

К зоне ответственности централизованных подразделений будет относиться разработка функциональных стратегий, универсальных и типовых регламентов и стандартов по функциям, координация взаимодействия предприятий для получения синергетического эффекта, контроль результатов работы дивизионов и функциональное руководство профильными подразделениями в компаниях. При этом производственные и коммерческие функции, а также функции логистики и ремонта оборудования по-прежнему будут находиться в полном ведении операционных руководителей предприятий.

Предполагается, что концепция целевой модели управления в части организационной структуры и распределения ключевого функционала будет внедрена уже в 2022 году. В настоящее время организована работа по её детализации по отдельным функциям, анализ налогово-юридических аспектов, разработка консолидированной дорожной карты.

— Совершенствование структуры группы — это не самоцель, а часть процесса постоянного развития, очередная ступень на пути вперёд, который мы все вместе проходим. Широкое обсуждение предстоящих изменений с руководителями и коллективами компаний обязательно будет продолжено, чтобы максимально учесть тот ценный опыт, который накоплен нашими коллегами иуспешно интегрировать его в обновленную систему управления, — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.

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