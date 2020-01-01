За организацию инсценировок ДТП двое жителей Прикамья получили условные сроки Страховым компаниям причинён ущерб на 1,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из группы «Вконтакте» «ЧП ДТП Пермь»

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор девяти участникам преступной группы, инсценировавшим в 2018-2019 годах дорожно-транспортные происшествия. Организаторы приговорены к лишению свободы условно, другие обвиняемые — к обязательным работам.

Следствием было установлено, что обвиняемые действовали по следующей схеме. Организаторы продумывали сценарий ДТП, водители инсценировали столкновение, а «аварийный комиссар» фиксировал ДТП. После этого якобы потерпевшие обращались в страховые компании за компенсацией ущерба.

Потерпевшими стали две крупные страховые компании: они понесли ущерб на сумму более 1,5 млн руб., сообщают в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

Решением суда двое организаторов приговорены к пяти и четырём годам свободы условно. Также им назначен испытательный срок в три года и штраф в 400 тыс. руб. Остальные участники группы приговорены к 300 и 400 часам обязательных работ.

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