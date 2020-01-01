За организацию инсценировок ДТП двое жителей Прикамья получили условные сроки
Страховым компаниям причинён ущерб на 1,5 млн руб.
Дзержинский районный суд Перми вынес приговор девяти участникам преступной группы, инсценировавшим в 2018-2019 годах дорожно-транспортные происшествия. Организаторы приговорены к лишению свободы условно, другие обвиняемые — к обязательным работам.
Следствием было установлено, что обвиняемые действовали по следующей схеме. Организаторы продумывали сценарий ДТП, водители инсценировали столкновение, а «аварийный комиссар» фиксировал ДТП. После этого якобы потерпевшие обращались в страховые компании за компенсацией ущерба.
Потерпевшими стали две крупные страховые компании: они понесли ущерб на сумму более 1,5 млн руб., сообщают в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.
Решением суда двое организаторов приговорены к пяти и четырём годам свободы условно. Также им назначен испытательный срок в три года и штраф в 400 тыс. руб. Остальные участники группы приговорены к 300 и 400 часам обязательных работ.
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