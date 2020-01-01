На ул. Карпинского в Перми временно ограничат движение транспорта Это связано с ремонтом улицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

С 26 по 30 июня по ул. Карпинского на участке от ул. Веры Засулич до ул. Норильской ограничат движение всех видов транспорта. Также ограничение затроент пересечение улиц Карпинского и Рязанской.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в обоих направлениях движение дубеет разрешено по нечётной стороне ул. Карпинского и через перекрёсток ул. Карпинского и Норильской. На этих участках подрядчик будет занят устройством дорожной одежды.

До 27 июня будет действовать ограничение движения по ул. Карпинского от остановки «Роща» в сторону ул. Архитектора Свиязева. До 30 июня — по ул. Архитектора Свиязева, напротив дома по улице Карпинского, 109. Здесь ограничения будут связаны с установкой консольных опор освещения.

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