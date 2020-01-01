«Звезда-2005» крупно уступила футболисткам ЦСКА Пермский женский футбольный клуб в матче чемпионата страны на своем поле проиграл со счётом 0:3 Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

В двенадцатом туре Чемпионата России по футболу среди женских команд (Суперлига), ЖФК «Звезда-2005» принимал ЖФК «ЦСКА». Матч состоялся во вторник, 22 июня. Команды являлись соседями по турнирной таблице.

Первый же опасный момент в исполнении московской команды привёл к голу: Черномырдина прошла по левому флангу и отдала прицельный пас на Шкоду, которая поборолась в штрафной и скинула на Смирнову. Капитан ЦСКА замкнула передачу — 0:1. На 32-й минуте гости удвоили результат — 0:2.

Во второй половине матча у гостевой команды был удалён игрок, и они остались в меньшинстве. Но пермячки не смогли извлечь выгоду из численного преимущества и пропустили ещё один гол в свои ворота в дополнительное время. Итог — поражение ЖФК «Звезда-2005» со счётом 0:3.

Несмотря на проигрыш, пермячки удостоились похвалы от наставника гостей, и.о. главного тренера ЖФК «ЦСКА» Игоря Гусева: «Пермь всегда была и будет тяжёлым городом для выезда, здесь всегда играет хорошая и крепкая команда, против которой тяжело. И побеждать здесь вдвойне приятно. Не всё получилось в игре, но в целом мы очень довольны крупной победой. После удаления пришлось перестраиваться, больше терпеть и потратить больше сил, но мы справились».

После двенадцатой игры ЖФК «Звезда-2005» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Следующую игру пермская команда проведёт 28 июня на выезде против лидера турнира — столичного «Локомотива».

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