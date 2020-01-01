Елена Бардукова Средства с детского сада на ул. Ветлужской перераспределяются в отрасли Депутаты гордумы приняли поправки в бюджет Перми на 2021-2023 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы приняли изменения в бюджет краевого центра на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект решения предусматривал уточнение плана по налоговым и неналоговым доходам за 2021-2023 годы с учётом проведённой оценки поступления доходов.

В частности, предлагается уменьшить план доходов в 2021 году на 203 млн руб. и увеличить в 2022 году на 295 млн руб., а в 2023 году — на 548 млн руб.

«Корректировка планов по доходам бюджета связана с уточнением налоговой базы по отчёту за 2020 год, изменениями законодательства, а также учитывает динамику поступления доходов в текущем году», — пояснил первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Предлагается увеличить налоговый доход в 2021 году на сумму 252 млн руб., в том числе за счёт увеличения налога на доходы физических лиц на сумму 536 млн руб., транспортного налога на 79 млн руб., и уменьшения плана по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на 203 млн и 104 млн руб. соответственно.

Объём неналоговых доходов в 2021 году предлагается уменьшить на 455 млн руб., в том числе за счёт поступления платы за проезд в размере 625 млн руб., а также платы за размещение рекламных конструкций на 51 млн руб. и увеличения доходов от продажи имущества на 101 млн руб. и административных штрафов на 81 млн руб.

В расходную часть бюджета предлагается внести следующие изменения: перераспределить экономию на проведение конкурсных процедур в 2021 в сумме 11 млн. руб. и невостребованные средства на строительство детского сада на ул. Ветлужской в 2022-2023 годах в размере 143 млн руб.

Экономию предлагается направить на увеличение доли местного бюджета в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» — 1,6 млн. руб., увеличение услуг по организации отдыха детей — 1,7 млн. руб., на содержание и ремонт муниципального имущества — 5,2 млн. руб.

Высвобождаемые средства с детского сада на ул. Ветлужской сохраняются в отрасли и перераспределяются. На разработку проектно-сметной документации для размещения школы на ул. Уральской выделяется 19 млн. руб. в 2023 году, на увеличение стоимости строительства спортзалов в школах №81 и №96 — 8 млн. руб. в 2023 году и на создание детского сада «Легополис» — 115 млн руб. Также проектом решения администрации города направляются поправки, предусматривающие выделение средств на приобретение оборудования для школы «Точка» в микрорайоне Красные Казармы.

Кроме того, проектом предусмотрены средства на оплату труда кондукторов ещё на три месяца в размере 161 млн руб. и на приобретение земельного участка на ул. 3-я Ключевая — 20 млн руб.

Бюджетные инвестиции на сумму 265 млн. руб. предлагается перенести с 2021 на 2022 год в связи с уточнением сроков выполнения работ.

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