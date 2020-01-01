Елена Синица По ночам на очередном участке Компроса будут ограничивать движение транспорта Это связано с проведением капитального ремонта проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 23 по 27 июня на участке Комсомольского проспекта от ул. Краснова до ул. Революции по ночам будет закрыто движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта проспекта.





Так, 23 и 26 июня с 00:00 до 06:00 закроют движение по нечётной стороне проспекта, 24 и 27 июня — по чётной стороне.





На 25 июня с 00:00 до 06:00 запланированы работы на пересечении Комсомольского проспекта с ул. Краснова.





В это время движение на перекрёстке ограничат.

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