Елена Синица Пермьстат: в крае полностью погашены долги по зарплате В расчёт не входят субъекты малого предпринимательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 июня, в Пермском крае нет просроченной задолженности по заработной плате. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермьстат.

Отмечается, что в данный расчёт не входят субъекты малого предпринимательства.





Как пояснили в ведомстве, такие организации, входящие в круг наблюдаемых видов экономической деятельности, сведения о наличии задолженности в статистический орган не предоставляют.

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