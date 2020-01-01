Елена Синица
Пермьстат: в крае полностью погашены долги по зарплате
В расчёт не входят субъекты малого предпринимательства
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По данным на 1 июня, в Пермском крае нет просроченной задолженности по заработной плате. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермьстат.
Отмечается, что в данный расчёт не входят субъекты малого предпринимательства.
Как пояснили в ведомстве, такие организации, входящие в круг наблюдаемых видов экономической деятельности, сведения о наличии задолженности в статистический орган не предоставляют.
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