Елена Бардукова Объекты инженерной инфраструктуры Перми передадут спецорганизациям до 1 июня 2023 года Соответствующая «дорожная карта» будет разработана до конца июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 22 июня, на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты поддержали решение продлить процедуру передачи объектов инженерной инфраструктуры (за исключением сетей газоснабжения) специализированным организациям до 1 июня 2023 годы.

Как пояснила и.о. заместителя главы администрации Перми — начальник департамента земельных отношений города Елена Гонцова, в 2018-2019 годах с целью снижения расходов городского бюджета сетевые объекты водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, находившиеся на содержании МКУ «Городская коммунальная служба», были вверены компаниям ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «Пермская сетевая компания» по концессионным соглашениям, а также переданы в хозяйственное ведение МУП «Пермводоканал» и МУП «Городское коммунально-тепловое хозяйство». Процесс передачи проходил в 2018-2019 годах.

«Также опубликована инициатива ООО «Пермская сетевая компания» по заключению ещё одного концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. Для дальнейшей передачи объектов инженерной инфраструктуры специализированным организациям, а также исключения задвоения сетей, требуется проведение оценки кадастровой и инвентаризационных работ. Учитывая, что средства на проведение указанных работ были выделены в 2021 году, и то, что для отдельных объектов потребуется проведение судебных работ, просим продлить срок исполнения работ до 1 июня 2023 года», — сказала Елена Гонцова.

Врип заместителя председателя Пермской городской думы Наталья Мельник отметила, что данное предложение поддерживается всеми экспертами.

«Единственная просьба со стороны экспертов — разработка некой «дорожной карты», потому что мы не понимаем: не придётся ли в 2023 году снова продлевать срок о рассмотрении этого вопроса. Да, вопрос объёмный, сетей бесхозных очень много, и они появляются вновь», — объяснила она.

Елена Гонцова ответила, что «дорожная карта» по передаче объектов инженерной инфраструктуры специализированным компаниям будет разработана в срок до 30 июля текущего года.

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