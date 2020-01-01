Елена Синица
ООО «СтройреспекТ» обвиняется в нарушении законодательства о долевом строительстве
Директору компании прокуратурой внесено представление
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Прокуратура Дзержинского района Перми выявила нарушения законодательства о долевом строительстве в деятельности застройщика ООО «СтройреспекТ». Об этом сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, «СтройреспекТ» не завершил строительство жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Решетникова, 18 в срок, предусмотренный проектной документацией, — II квартал 2021 года.
При этом, компания несвоевременно уведомила участников долевого строительства об изменении срока окончания строительства.
В результате проверки, директору компании внесли представление. Кроме этого, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей), ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).
Сейчас материалы дела направили в краевые Роспотребнадзор и Инспекцию государственного строительного надзора.
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