Елена Синица

ООО «СтройреспекТ» обвиняется в нарушении законодательства о долевом строительстве

Директору компании прокуратурой внесено представление

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стройка

  Константин Долгановский

Прокуратура Дзержинского района Перми выявила нарушения законодательства о долевом строительстве в деятельности застройщика ООО «СтройреспекТ». Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, «СтройреспекТ» не завершил строительство жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Решетникова, 18 в срок, предусмотренный проектной документацией, — II квартал 2021 года.

При этом, компания несвоевременно уведомила участников долевого строительства об изменении срока окончания строительства.

В результате проверки, директору компании внесли представление. Кроме этого, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей), ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Сейчас материалы дела направили в краевые Роспотребнадзор и Инспекцию государственного строительного надзора.

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