За сутки от коронавируса скончались 15 жителей Пермского края Количество заболевших выросло на 136 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19: 24 человека госпитализированы, 112 проходят лечение амбулаторно.

В числе новых инфицированных 62 пациента мужского пола, 74 — женского. Среди заболевших 27 детей, 20 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 50 человек в возрасте от 30 до 49 лет, 21 — в возрасте 50-64 года и 18 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровел 101 человек, 15 скончались.

886 пациентов продолжают лечение в ковидных отделениях больниц, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 792. С начала пандемии от болезни скончались 2 624 жителя Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.