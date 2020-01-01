Елена Синица Причиной восьмибальных автомобильных пробок в Перми стал одновременный ремонт двух улиц Городские и краевые подрядчики не согласовали время работ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы 22 июня начальник департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников прокомментировал ситуацию с восьмибальными пробками в краевом центре в понедельник утром.

«Действительно, Закамск, Дзержинский район и часть Ленинского встали в восьмибальные пробки. Здесь несколько факторов не очень хороших. Во-первых, производился текущий ремонт улицы Светлогорской. Вторая причина — краевые коллеги из министерства транспорта также одновременно вышли на ремонт проезжей части по Западному обходу. Думаю, таких моментов мы больше недопустим», — отметил Сергей Красильников.





Он также добавил, что со всеми администрациями районов этот вопрос уже отработали, «чтобы в часы пик не выходили с дорожными работами и ограничениями движения тем более».





Депутат Арсен Болквадзе также добавил, что к «людям надо относиться с уважением, несмотря на то, что мы всё же делаем хорошее дело, ремонтируем дороги».





По его мнению, необходимо планировать проведение ремонтных работ и согласовывать их с Пермской дирекцией дорожного движения.





В Перми утром 21 июня образовались автомобильные пробки на мостах через Каму. Затор от 1-й Красноборской ул. до ул. Окулова составляет 8,4 км. Также стоял Красавинский мост от ул. Строителей до правого берега.





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