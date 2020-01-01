В Прикамье около 2,5 тыс. собственников квартир получают квитанцию за капремонт на электронную почту Перейти на цифровой формат предоставления услуги могут все желающие Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края напоминает, что собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в Прикамье могут получать квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт в цифровом варианте на адрес своей электронной почты и оплачивать его, не выходя из дома.

«Отказываются от бумажных платежных документов активные пользователи интернета. Им проще получить счет на e-mail и оплатить его через сеть», — отмечает и.о. генерального директора Владимир Хлебников.

По его словам, всего в Прикамье порядка 600 тыс. абонентов. И каждому из них доставляют распечатанную квитанцию. При этом около 2,5 тыс. жителей уже перешли на электронную услугу.

Изменить способ получения платежного документа можно по желанию собственника помещения. Для этого необходимо обратиться с заявлением лично в Фонд капитального ремонта Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 66, корп. 1, либо через официальный сайт, воспользовавшись разделом «Электронная приемная».

Отметим, даже после того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе для надежности также будет доставляться собственнику по адресу нахождения жилья. При этом электронный вариант равносилен бумажному.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу перевести максимальное число государственных, муниципальных, социальных и прочих услуг в электронный вид. По мнению главы региона, это позволит жителям Прикамья удобно и комфортно решать свои проблемы, делать выбор, оплачивать счета или предлагать свои идеи для развития края.

Напомним, действующая сегодня региональная программа капитального ремонта Прикамья сформирована до 2044 года. Сейчас она включает в себя 12 696 домов, из которых сбор средств на общем счете Фонда ведут 8464 дома, на специальном счете — 4232 дома.

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