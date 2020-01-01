Производственный травматизм в Пермском крае сократился на 20% В медицине и социальной сфере число несчастных случаев выросло на четверть Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году число пострадавших от производственных травм в Пермском крае составило 507 человек, что на 20% меньше аналогичного показателя 2019 года. Об этом говорят данные Пермьстата. Сократилось и число случаев со смертельным исходом, в 2019 году их было – 31, а в 2020 году – 18.





Число дней по нетрудоспособности в Пермском крае в 2020 году составило 21,3 тыс., что на 15,8% меньше аналогичного показателя предыдущего года. Число людей с впервые установленным профессиональным заболеванием в 2020 году - 32, в 2019 году - 39.





На мероприятия по охране труда в Пермском крае в 2020 году истратили 9,7 млрд. руб., что на 13% больше аналогичного показателя 2019 года. На одного работающего пришлось 24 тыс. руб. расходов на охрану труда, что на 17% больше, чем в 2019 году.





В Пермьстате отмечают, что в большинстве отраслей производственный травматизм в 2020 году снизился. Однако есть и исключения: в здравоохранении и социальных услугах число травм, наоборот, увеличилось с 50 до 62 (+24%). В результате доля медицины и социальной сферы в общем числе несчастных случаев выросла на 4,3%.





Больше всего пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2020 году приходилось на обрабатывающую промышленность – 208 человек (41% от всех пострадавших). При этом, число несчастных случаев в этой отрасли сократилось: с 259 в 2020 году до 208 в 2019 году.





В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 2020 году пострадало 75 человек. На транспорте, складском хозяйстве и в почтовой связи – 56 человек, в строительстве – 44 человека.





От травм на производстве в течение прошедшего года пострадало 174 женщины и 333 мужчины, трое пострадавших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.





По вине работников и работодателя в 2020 году в регионе произошло 252 несчастных случая из 507.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.