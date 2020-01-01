Анна Брюханова Определён подрядчик на проектирование достройки жилого комплекса в Пермском районе Проект обойдётся подрядчику в 5,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Комплекс жилых домов по ул. Кедровая, 18, 20 в с. Култаево» стало ООО «Профпроект».

Согласно протоколу об итогах торгов на портале госзакупок, стоимость работ сократилась до 5,5 млн руб., что на 11,5% меньше начальной стоимости (она составляла 6,2 млн руб.). Всего на участие в конкурсе были поданы две заявки, вторая — от ООО «Инвестпроект», где предложили сохранить начальную стоимость контракта.

Согласно техзаданию, на данный момент в первой очереди жилого комплекса заложен фундамент, построены четыре этажа и начат пятый, во второй очереди строительства вырыт котлован и забиты сваи. Подрядчик должен будет оценить техническое состояние конструкции объекта и провести инженерные изыскания разного типа. За основу будет принят проект, разработанный в 2012 году ООО «Стройинвест».

Главное требование к новому проекту — сохранение проектного количества, номенклатуры и площади квартир. Согласно первоначальному проекту, общая площадь строительства должна составить 10,6 тыс. кв.м, а число квартир — 154.

Напомним, строительство многоквартирных домов по адресу: ул. Кедровая, 18, 20 было начато в 2012 году, через шесть лет процесс был остановлен. Согласно графику завершение строительства дома запланировано на III квартал 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.