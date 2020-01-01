На реставрацию арт-объекта «Пермские ворота» требуется 15 млн руб. В минкульте заявляют, что источник финансирования пока не найден Поделиться Поделиться Твитнуть

«Пермские ворота» Николая Полисского

Константин Долгановский

В июне 2021 года закончился десятилетний гарантийный срок эксплуатации арт-объекта «Пермские ворота». Он находится на балансе музея PERMM. Его сотрудники провели экспертизу и пришли к выводу, что объект аварийный, на его реставрацию требуется 15 млн руб. В 1,5 млн руб. оценена реставрация другого арт-объекта времён пермский «культурной революции» — «Яблока». Об этом сообщает «Рифей».

Сотрудники музея направили запросы в минкульт Пермского края. Там заявили, что сейчас идёт поиск источников финансирования. Но говорить о конкретных сроках реставрации рано. Демонтировать арт-объекты тоже не собираются.

Арт-объекты «Яблоко», «Скарабей» и «Пермские ворота» установили в Перми в 2011 году, потратив более 10 млн руб.

«Пермские ворота» — художественный проект Николая Полисского, был открыт в рамках фестиваля «Белые ночи». Высота, ширина и глубина объекта из хаотично скреплённых между собой еловых брёвен составляет 12 метров. Форма фасадов выполнена в виде буквы «П».

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