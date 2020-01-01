Елена Синица Дмитрий Красильников возглавил Совет ректоров краевых вузов Заместителем руководителя будет ректор Пермского педагогического университета Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

Ректор Пермского классического университета Дмитрий Красильников стал новым председателем Совета ректоров вузов Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Также сообщается, что должность заместителя руководителя организации займёт Константин Егоров. Он возглавляет Пермский педагогический университет.





«Региональное объединение ректоров вузов — это важный механизм для развития высшего образования. Совет занимается координацией деятельности всех вузов региона, разработкой и реализацией проектов, направленных на усиление кадрового и инновационного потенциала Прикамья. Для этого нужно не только помогать учёным, но и работать со студентами и абитуриентами. Они смогут реализовать свой потенциал, только если вузы вместе с региональной властью будут создавать необходимые условия для их развития. Надеюсь на усиление взаимодействия вузовского сообщества с властью, деловыми и общественными структурами на благо развития нашего региона», — отмечает Дмитрий Красильников.





Избирают главу организации члены Совета. В его состав входят 24 руководителя государственных и негосударственных вузов, а также представители профсоюзных организаций сотрудников и студентов.





Как пояснили в пресс-службе вуза, фиксированный срок полномочий главы Совета отсутствует.





Ранее должность главы Совета ректоров краевых вузов занимал экс-ректор ПГНИУ Игорь Макарихин.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.