Елена Синица За сутки коронавирусом заразились ещё 128 жителей края Умерло за сутки 13 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 14 человек лечатся в больницах, а 114 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных,50 пациентов мужского пола, 78 — женского. Также среди заболевших 13 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 25 человек, от 30 до 49 лет — 51 человек, 22 в возрасте 50-64 и 17 человек старше 65 лет.





За период пандемии, общее число инфицированных в крае достигло 59 656 человек.





В больницах края сейчас находятся 840 человек, из них 34 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровело 57 человек, умерло — 13.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.