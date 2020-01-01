Реконструкцией моста через р. Полазну займётся АО «Уралмостострой» Подрядчик готов выполнить работы за 203,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По итогам электронного аукциона ремонтом моста через реку Полазну на трассе Пермь — Березники займется АО «Уралмостострой». Итоговая цена контракта составляет 203,5 млн руб. Это на 3,1 млн руб. (1,5%) меньше начальной стоимости. Результаты аукциона, объявленного минзакупок Пермского края, опубликованы на портале госзакупок.

Всего на участие в конкурсе было подано четыре заявки, но только две из них соответствовали требованиям. Второе место по результатам закупки заняло ООО «Аракс», предложившее снижение начальной цены контракта на 1%.

Напомним, аукцион на ремонт моста через р. Полазну на 38+728 км автодороги Пермь — Березники был объявлен 1 июня.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен отремонтировать существующие конструкции 512-метрового мостового перехода, заменить промежуточные и береговые опоры, провести земельные и укрепительные работы, обновить дорожное покрытие, установить систему водоотведения, барьерные ограждения и дорожные знаки, а также нанести новую разметку.

Срок выполнения работ — до 31 октября 2022 г.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.