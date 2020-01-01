Организатор «Пермского пельменного дома» получил шесть лет колонии Также он должен вернуть деньги пострадавшим Поделиться Поделиться Твитнуть

За «пельменную» пирамиду организатор «Пермского пельменного дома» Евгений Малышев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения) и получил шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 600 тыс. руб. Такое решение в понедельник, 21 июня, вынес Ленинский районный суд Перми, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края. Также Малышев должен выплатить пострадавшим от 50 тыс. до нескольких миллионов рублей.

Предприниматель обвинялся в обмане 198 человек на сумму более 56 млн руб. С 2016 года под предлогом развития бизнеса по производству пельменей и других мясных полуфабрикатов Малышев привлекал деньги граждан якобы на цели развития своей деятельности. Деньги предприниматель принимал под процент выше банковского в несколько раз. Однако в 2017 году выплату обещанных процентов осуждённый прекратил. По данным следствия, полученными деньгами Малышев распорядился по своему усмотрению.

Дело в отношении организатора финансовой пирамиды расследовалось с 2017 года, а в суд было передано в августе 2020 года.









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