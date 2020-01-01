Мария Сыропятова Оспариваются итоги годового собрания акционеров АО «Порт Пермь» В Арбитражный суд Пермского края подан иск от кипрской компании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Один из акционеров АО «Порт Пермь», кипрская компания «Мабина Лимитед» оспаривает итоги годового собрания акционеров предприятия. Иск подан в арбитражный суд Пермского края 7 июня.

В определении суда сказано, что собрание состоялось 22 апреля 2021 года. На собрании рассматривались вопросы выплаты дивидендов, утверждение нового состава совета директоров, а также утверждение годового отчёта компании. Заявление «Мабина Лимитед» оставлено судом без движения.

Причины в том, что к заявлению не был приложен протокол годового собрания акционеров компании, оспариваемый в суде. Также иностранная компания не указала адрес своего законного представителя на территории России, Акмала Хашимова. Бенефициаром компании «Мабина Лимитед» считается депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров. Изданию «Коммерсант-Прикамье» он пояснил, что в курсе иска, и «Мабина Лимитед» оспаривает избрание нового совета директоров АО «Порт Пермь».

Ранее ФАС России оспаривала ряд сделок, по итогам которых контроль над предприятием получили лица, контролируемые иностранным гражданином Чарльзом Батлером (хотя сам Чарльз Батлер и акционеры отрицают эту информацию). В результате судебных разбирательств сделки были признаны недействительными.

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