Капремонт трамвайных путей в Мотовилихе вёлся с нарушениями Прокурором района заказчику и подрядчику работ внесены представления Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района Перми проверили опубликованную в СМИ информацию о затоплении отдельных участков вновь уложенных трамвайных рельсов от ул. Землячки до разворотного кольца «Висим», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки были вскрыты нарушения при выполнении капремонта путей, допущенные подрядной организацией. Так, перед стартом земляных работ не был осуществлён отвод поверхностных и подземных вод, выявлено отклонение расстояний между осями шпал, отверстия в деревянных шпалах не обработаны антисептиком. Также подрядчик не обеспечил не принял меры к установке ограждений, в результате чего посторонние лица получали доступ в зону проведения работ.

В прокуратуре отметили, что причинами, которые способствовали данным нарушениям, стали отсутствие должного контроля со стороны МКУ «Пермблагоустройство» — заказчика работ.

По результатам инспекции прокурором района и подрядчику, и заказчику работ были внесены представления.

Устранение выявленных нарушений поставлено на прокурорский контроль.

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