Спрос на медицинских работников в Пермском крае вырос почти в два раза Чаще всего ищут медсестёр, терапевтов и фармацевтов-провизоров Поделиться Поделиться Твитнуть

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По данным hh.ru, за январь-май 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество вакансий для медработников выросло на 91%. В целом по Приволжскому федеральному округу спрос увеличился на 87%. При этом доля вакансий для медсестёр составляет 4,7%, терапевтов — 3,6%, фармацевтов-провизоров — 2,9%.

В среднем медицинскому персоналу в Прикамье предлагают зарплату в 40 тыс. руб. в месяц, при средней оплате труда по стране в 45 тыс. руб. Медики, чья работа напрямую связана с коронавирусом, могут рассчитывать на зарплату на 20 тыс. руб. больше.

А вот количество соискателей по направлению «Медицина, фармацевтика» в Пермском крае увеличилось лишь на 30%. Причём наиболее часто резюме размещают медсёстры, фармацевты-провизоры и медицинские представители. Доля их резюме составляет 10,3%, 4,6% и 4,1% соответственно.

«В Пермском крае на одну медицинскую вакансию сегодня приходится всего 1,1 резюме — сфера испытывает острый кадровый дефицит. Ситуация усложняется и тем, что среди соискателей зачастую популярны не те медицинские специальности, какие наиболее востребованы в больницах», — считает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

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