С понедельника в 200 домах Перми отключат горячую воду Ограничение подачи горячего водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний Поделиться Поделиться Твитнуть

С 21 июня по 5 июля запланировано отключение горячего водоснабжения в части Дзержинского района, в домах, расположенных на проспекте Парковый, ул. В. Каменского, ул. Подлесная, ул. Переселенческая, ул. Гатчинская, ул. Углеуральская, ул. Строителей, ул. А. Желябова, ул. Боровая, ул. Шпальная, ул. С. Куфонина, ул. Кавказская.

С 23 июня до 6 июля горячей воды на будет в части домов на ул. ул. Сибирская, ул. 25-го Октября, ул. 1я Красноармейская, ул. М. Горького, ул. Н. Островского, ул. Газеты «Звезда».

С 24 июня по 7 июля отключения запланированы на ул. Спартаковская, увл. Малая, проспекте Декабристов, ул. Красных Командиров, ул. Танкистов, ул. Стахановская, ул. А. Карпинского, ул. В. Сивкова, ул. Л. Толстого, ул. Д. Левченко.

Кроме того, горячее водоснабжение будет отсутствовать с 25 июня по 8 июля на ул. ул. Космонавта Леонова, ул. Милицонера Д. Власова, ул. Космонавта Беляева, ул. Нефтяников, ул. Мира, ул. Качалова, ул. Глинки, ул. Геологов, ул. Архитектора Свиязева.

Полный список объектов размещён на сайте «Пермской сетевой компании».

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