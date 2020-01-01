Елена Синица В четырёх районах Перми на две недели отключат горячую воду Это связано с опрессовкой труб Поделиться Поделиться Твитнуть

Со следующей недели из-за опрессовки труб, в Индустриальном, Дзержинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах отключат горячую воду. Об этом сообщается на сайте «Пермской сетевой компании».

С 21 июня по 6 июля горячую воду отключат по адресам:





— проспект Парковый, 1, 1а, 3, 3б, 3/1, 5, 5/1, 7, 8, 8а, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 13, 14, 15а, 15б, 15в, 16, 18, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 40а, 42, 45в, 42, 46, 48, 50, 50а, 54/1, 54/2;





— ул. В. Каменского, 1, 2а, 3, 24;





— ул. Подлесная, 6, 7/3, 7/4, 9б, 13а, 15, 21, 21/2, 23/3, 43а, 45, 45а, 47;





— ул. Переселенческая, 98, 102, 104, 111;





— ул. Гатчинская, 15, 18, 20;





— ул. Углеуральская, 27;





— ул. Строителей, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 34, 34а;





— ул. А. Желябова, 3, 10, 10а, 10аа, 11, 13, 15, 16, 17, 19;





— ул. Боровая, 2;





— ул. Шпальная, 2;





— ул. С. Куфонина, 7, 9;





— ул. Кавказская, 24а, 24б, 26.





С 23 июня по 7 июля горячего водоснабжения не будет в домах по адресам:





— ул. Сибирская, 65, 65а;





— ул. 25-го Октября, 72, 89, 106;





— ул. 1я Красноармейская, 3, 4, 5, 6, 21, 40, 44а, 46;





— ул. М. Горького, 83;





— ул. Н. Островского, 75;





— ул. Газеты Звезда, 56, 58.





С 24 июня по 7 июля горячую воду отключат по адресам:





— ул. Спартаковская, 4;





— ул. Малая, 3;





— проспект Декабристов, 21;





— ул. Красных Командиров, 7;





— ул. Танкистов, 11, 17, 19;





— ул. Стахановская, 6, 7, 10, 9, 10а, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40а, 42, 44;





— ул. А. Карпинского, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38;





— ул. В. Сивкова, 28;





— ул. Л. Толстого, 10, 12, 17, 25, 25а, 33;





—ул. Д. Левченко, 6.





С 25 июня по 8 июня горячей воды не будет по адресам:





— ул. Космонавта Леонова, 23, 36, 37, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а;





— ул. Милицонера Д. Власова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;





— ул. Космонавта Беляева, 33, 35, 39, 40, 40б, 40в, 40г, 40д, 41, 42, 43, 43/2, 43/1, 43/3, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 54а;





— ул. Нефтяников, 23, 31, 53, 55, 57, 57а, 59;





— ул. Мира, 65, 67, 69;





— ул. Качалова, 32;





— ул. Глинки, 4, 6, 8, 10;





— ул. Геологов, 4, 8, 19, 19а;





— ул. Архитектора Свиязева, 58.

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