Елена Синица Детям из Пермского края отказали в бесплатных путёвках в лагерь «Орлёнок» В этом году необоснованно сократили квоту на заезд в лагерь Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Жительница Перми обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребёнка в крае из-за того, что детям отказали в бесплатных путёвках в федеральный лагерь «Орлёнок». Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

По словам женщины, в этом году по непонятным причинам сократили квоту на заезд детей во Всероссийский детский центр «Орлёнок» по программе ЦПИ РГО «Океанавтика» на 6-ю смену со 100 до 75 человек.





В связи с этим, 25 детей не смогли получить путёвку и провести три недели на море.





Пермячка отмечает, что для получения путевки ребята прошли строгий отбор и успешно закончили обучающий курс.





Затем от лица инициативной группы, жительница обратилась к детскому омбудсмену.





Уполномоченный по правам ребёнка в крае Светлана Денисова обратилась в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с просьбой оказать содействие в увеличении квоты на заезд детей.





Вопрос был урегулирован, квоты восстановлены.

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