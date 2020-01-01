Елена Синица МКУ «Гортранс» нашло перевозчика на автобус №62 Срок действия контракта — месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выполнять регулярные пассажирские перевозки на автобусном маршруте №62 ( «Улица Милиционера Власова — микрорайон Крохалева») будет осуществлять ИП Виктор Иванов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта была 6 млн 36 тыс.руб., победитель аукциона будет осуществлять перевозки за 6 млн 5 тыс.руб.





В соответствии с расписанием, количество транспортных средств в будние дни должно составлять восемь единиц, по выходным и праздникам — три единицы.





Срок действия контракта — с 1 июля (но не ранее даты заключения контракта) по 31 июля

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